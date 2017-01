Avanquest cède une partie de ses actions autodétenues pour un montant d’environ 2 M€ pour accélérer le développement des activités de croissance

Azur Drones (Paris, 75 et Boulogne-Billancourt, 92 - 15 collaborateurs), acteur majeur et pionnier dans le secteur du drone civil en France, a bouclé une deuxième levée de fonds de 3,5 M€ auprès d'une grande famille industrielle française.Cette opération va lui permettre de poursuivre son développement en 2017. La société souhaite notamment renforcer sa présence sur le territoire national, par voie de croissance externe, et continuer à diversifier ses activités autour de la vidéo-protection.Une troisième levée de fonds devrait en outre avoir lieu en 2017.