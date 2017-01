Safran Helicopter Engines, à Bordes, remporte un contrat de 180M€ sur 10 ans auprès de l'Otan

Newmips (siège à Gradignan - 33) édite un logiciel permettant de créer une application très rapidement en utilisant le mode conversationnel. "Nous estimons que la solution Newmips permet aujourd'hui d'automatiser 50 à 70% des développements par rapport à un projet informatique classique", indique Denis Bled, fondateur de la société et créateur de la solution. La startup vient de lever 290K€ de fonds publics auprès de la BPI et de la Région Nouvelle Aquitaine pour accélérer son développement. Denis Bled, épaulé depuis le début de l'année par Anne Le Van Kiem son associée, souhaite mettre en place une version Cloud de Newmips dès début 2017. Cette dernière permettra à ses clients de s'affranchir des contraintes d'hébergement. Une seconde levée de fonds (privés cette fois) est prévue pour la fin de l'année et devrait permettre de promouvoir la solution à l'international où les contacts sont déjà bien établis.