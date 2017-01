Le Montpelliérain Osmozis se lance en bourse pour accompagner son développement en Europe

Basée à Lezignan-Corbières (11), La Compagnie des Desserts (CDD ; CA 2016 : 61M€, +12%) se présente comme l'un des leaders européens de la fabrication et de la distribution de desserts surgelés destinés à la restauration hors foyer. Après avoir acquis l'atelier de fabrication de glaces Mont-Blanc Dessert à New York courant 2016, le groupe vient de racheter la société britannique Destiny Foods (CA : plus de 15M€). Disposant de sa propre unité de fabrication à Manchester, cette dernière est une référence incontournable en Grande-Bretagne sur le marché de la pâtisserie surgelée haut de gamme destinée au Food service.A l'occasion de cette opération, les fonds Argos Soditic entrent majoritairement au capital de CDD aux côtés de CM-CIC Investissement et des entrepreneurs Didier et Sylvie Barral qui restent actionnaires.