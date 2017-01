Le Montpelliérain Osmozis se lance en bourse pour accompagner son développement en Europe

Le groupe Orchestra-Prémaman de Saint-Aunès (34) et son homologue américain Destination Maternity annoncent avoir conclu un accord définitif de fusion pour devenir l’un des plus importants distributeurs internationaux de vêtements de maternité et pour enfants et de produits pour bébés. Le groupe fusionné, présidé par Pierre Mestre, devrait générer un chiffre d’affaires pro forma d'environ 1,1Md$ avec une implantation dans plus de 40 pays et environ 1.800 boutiques. L'opération devrait être effective au milieu de l'année 2017."Nous sommes convaincus que cette opération renforcera notre position sur nos marchés et ouvrira de nouvelles opportunités de croissance pour nos marques respectives aux États-Unis, en Europe et au-delà", indique dans un communiqué Arnaud Ajdler, président de Destination.