Les sociétés coréenne HS Hi-Tech et française Z3DLab créent une joint-venture pour installer en Corée un centre industriel de fabrication additive digitale

Keonys (Suresnes, 92 - CA 2015 : 55,7 M€), intégrateur et distributeur européen de premier rang de solutions PLM et 3D, vient d'annoncer son projet de rapprochement avec son homologue allemand coté en bourse, Cenit. Celui-ci projette de racheter 100 % des parts de Keonys au cours du premier trimestre 2017.Ce rapprochement permettrait de mutualiser leur savoir-faire afin de répondre ensemble à des projets européens voire internationaux de plus grande envergure. Il positionnerait les deux entités consolidées comme le premier partenaire de Dassault Systèmes à l’échelle mondiale. Les sociétés ont en effet développé des liens privilégiés avec l'éditeur français de logiciels spécialisés dans la conception 3D et les solutions pour la gestion du cycle de vie d'un produit (PLM).L'opération devrait être finalisée en mars 2017, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires selon les lois françaises en vigueur.