Le groupe breton Solina acquiert la division Bouchers du Néerlandais Intertaste

Metalvalue Powder est une entreprise parisienne (75 - CA de 10M€), spécialisée dans la fabrication de poudre métallique atomisée au gaz, qui sert à la production de pièces métalliques prêtes à l’emploi, pour des applications diverses, principalement dans les secteurs de l’énergie (offshore et nucléaire), de l’aéronautique et de l’automobile.Le groupe prévoit d'implanter son outil de production à Pîtres (27), à coté du site de la fonderie Manoir Industries. Les travaux de construction débuteront en 2017, pour une mise en service au 4ème trimestre 2018.Il assurera notamment son approvisionnement en acier liquide auprès du métallurgiste, et devrait, à terme, produire 40.000 tonnes de poudre par an, soit l’équivalent de l’ensemble des capacités de poudre atomisée au gaz actuellement disponibles dans le monde.L'implantation devrait permettre la création d’environ 60 emplois et assurer la pérennité de Manoir Industries, qui devrait recruter une cinquantaine de personnes.