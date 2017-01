Keonys a annoncé son projet de rapprochement avec l'Allemand Cenit

Les sociétés coréenne HS Hi-Tech et française Z3DLab (Montmagny, 95) ont annoncé une joint-venture pour créer, en Corée, un centre industriel de fabrication additive (AM) digitale de classe mondiale : Z3DFab. Basé dans la région de Dongtan-Myeon dans des locaux de 10.000 m², celui-ci constituera un centre unique de production digitale pour la fabrication additive polymères et métal pour ses clients issus notamment du médical, de l'automobile, de l'aéronautique et du nucléaire.Z3DFab sera opérationnelle au cours du premier semestre 2017 pour la production médicale avec ses processus de nettoyage spécifiques et une certification ISO 13485. Elle obtiendra toutes les certifications de pointe pour la fabrication additive d'ici fin 2017.Avec ses 10 M$ d'investissements sur 2 ans, Z3DFab entend devenir le meilleur centre de fabrication additive de sa catégorie et être le référent mondial pour la production AM, le nettoyage et le post-traitement des pièces industrielles.