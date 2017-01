Le groupe audois La Compagnie des Desserts rachète Destiny Foods et accueille Argos Soditic comme nouvel actionnaire majoritaire

Osmozis (Clapiers, 34 ; CA 2016 : 8,2M€), opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et villages de vacances en Europe, annonce l'enregistrement de son document de base dans le cadre de son projet d'introduction en Bourse sur le marché Alternext Paris.La société a engagé un plan de développement visant, d’une part, à élargir la base de sites équipés en Europe et, d’autre part, à augmenter le revenu moyen par emplacement (ARPP) grâce au déploiement et à l’enrichissement de l’offre de services. Osmozis a ainsi pour ambition d’accroître la part des services proposés aux professionnels, de la déployer sur sa base clients d’exploitants de sites et de doubler le nombre d’emplacements couverts d’ici août 2020 en accélérant son expansion internationale.Le projet d’introduction en Bourse a pour objectif d’accompagner cette nouvelle étape de développement au travers du financement des besoins nécessaires à la croissance du parc clients européen installé et d’opérations de croissances externes.