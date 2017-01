boostHEAT vient de réaliser une levée de fonds en accueillant Fluxys à son capital

PME d’origine iséroise, Automatique & Industrie (AI ; Saint Jean de Moirans, 38 ; CA 6,2M€ ; 80 collaborateurs) est spécialisée dans l’ingénierie industrielle et le logiciel en automatisme. Dans un communiqué, elle annonce l'acquisition d'Euro System (Varces, 38 ; 20 collaborateurs), également spécialisée dans l’intégration de solutions automatisées.Ce rapprochement permet à AI de renforcer sa présence sur de nouveaux marchés comme ceux de l’eau et l’assainissement, ou encore sur des marchés internationaux tels que l’Europe (Italie et Suisse), l’Arabie Saoudite et l’Algérie. "Nous allons compter 100 salariés et 9 millions d’euros de chiffre d’affaires. Pour poursuivre sur cette lancée, nous visons dès 2020 les 130 salariés et 12 millions d’euros de chiffre d’affaires", se réjouit Pascal Mioche, Président du nouveau groupe Automatique & Industrie - Euro System.