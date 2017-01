SVD France, basée à Eysines, passe sous pavillon irlandais. L'entreprise est cédée à Exertis, filiale du groupe DCC

L'Union Européenne vient de publier la liste des sites internationaux de démantèlement de navires, agréés par l'institution. Bordeaux Port Atlantique figure parmi les 18 sites retenus dans le monde. Cette distinction récompense les investissements réalisés par Bordeaux Port Atlantique dans des outils qui lui permettent d'être le plus important site français de cette liste en termes de tonnage et de dimensions. Le site termine actuellement le chantier de démantèlement de l'ex-Jeanne d'Arc et d'ici quelques semaines, l'ex-Colbert lui succédera pour clore un chantier global de démantèlement qui aura duré plus de 36 mois.