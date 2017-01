Le groupe Abéo de Rioz acquiert Sportsafe UK au Royaume-Uni et renforce sa participation dans Clip’n Climb en Nouvelle-Zélande

Créée en 1946 par Georges Lissac, opticien et industriel issu d'une longue dynastie d'horlogers moréziens, la marque française de lunettes optiques et solaires Amor / Sol Amor renaît aujourd'hui grâce à Ludovic Edouard Dader, 27 ans, passionné de lunettes vintage. Il relance la marque pour ses 70 ans et lance une nouvelle collection en respectant ses origines prestigieuses et les nouveaux codes de la tendance vintage. Fort de son succès et dans une logique de développement en adéquation avec les origines de la marque, Ludovic Edouard Dader implante son siège social à Morez (39), dans les anciens locaux de Louis Vuitton. Installé au 18 avenue du Général de Gaulle, le site accueille les services design, administratifs et fabrication de la marque. Grâce à cette implantation, Amor / Sol Amor sollicitera pas moins de 14 prestataires de la région pour réaliser environ 14.000 pièces.