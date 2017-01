La marque Amor / Sol Amor, relancée par Ludovic Edouard Dader, s'implante dans les anciens locaux de Louis Vuitton à Morez

Basé à Rioz (70), le groupe Abéo (près de 1.000 collaborateurs; 148M€ de CA 2016) est spécialisé dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l'installation d'équipements sportifs et de loisirs. Dans un communiqué, il annonce l'acquisition de Sportsafe UK (90 salariés ; 9M€ de CA prév. 2016), un spécialiste de la maintenance d’équipements sportifs basée à l’est de Londres. Cette opération prend la forme d’une participation majoritaire de 80% aux côtés du dirigeant-fondateur, qui continuera à en assurer la direction opérationnelle. Grâce à cette acquisition, Abéo étend le champ de ses activités au Royaume-Uni et se développe dans les services, un des axes stratégiques du groupe.En parallèle, Abéo annonce le renforcement de sa participation dans Clip’n Climb International (siège en Nouvelle-Zélande ; 18 salariés ; 4M€ de CA) à 70% contre 50% précédemment.