Le Ligérien Ateliers du Haut Forez s'est offert Colussi Icos, à Lentilly

CM-CIC Transactions PME annonce dans un communiqué avoir conseillé l'actionnaire-fondateur des Produits du Val Soannan (PVS ; Saint-Clément-sur-Valsonne, 69) dans sa cession. Alain Le Clezio, fondateur et actionnaire majoritaire, a en effet transmis son entreprise à une équipe de repreneurs, constituée notamment des principaux cadres de l'entreprise. Active dans l’élaboration, la fabrication et la commercialisation de produits salés et sucrés, destinés aux grossistes du secteur de la boulangerie-pâtisserie ainsi qu'aux secteurs de la RHF et de la GMS, la société Produits du Val Soannan affiche un CA de 7M€ avec une trentaine de collaborateurs.