SVD France, basée à Eysines, passe sous pavillon irlandais. L'entreprise est cédée à Exertis, filiale du groupe DCC

Maisons Héraud (Artigues-près-Bordeaux - 33) est un constructeur de maisons individuelles sur l’agglomération de Bordeaux, en Gironde et dans tout le sud-ouest. La société commercialise 2 marques : Trabeco pour le haut de gamme et Maisons Héraud pour le milieu de gamme. Elle recherchait 170K€ afin d’accompagner le développement de ses ventes, avec la mise en œuvre d’un plan marketing et commercial. Cette somme vient d'être collectée par l'intermédiaire de la plateforme européenne de crowdlending Look&Fin dans le cadre d'un prêt amortissable sur 24 mois. Maisons Héraud prévoit notamment l’ouverture d’une nouvelle agence en Gironde courant 2017.