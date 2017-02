Air Liquide renforce son partenariat de long terme avec ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, Dunkerque et au Benelux

La start-up aixoise (13) Fenotek développe des produits innovants pour la Smart Home. Elle a créé Hi), un interphone vidéo "Made in France", sans-fil, connecté à Internet et doté d’une caméra haute résolution, qui permet d’accueillir les visiteurs et de surveiller l’accès à son domicile de n’importe où et n’importe quand, via un smartphone.Après le succès de sa campagne de financement participatif (cf. First ECO du 10/05/16), Fenotek vient de boucler un premier tour de table de 2,2M€ auprès de iSource Gestion, Turenne Capital, CAAP Création (Crédit Agricole), Provence Business Angels, l’IAD, l’accélérateur régional P-Factory et la BPI. "Cette première levée de fonds crédibilise notre projet tout en nous donnant les moyens d’accélérer la production et de soutenir le développement commercial", annonce Bruno Davoine, CEO de la société.