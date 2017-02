Air Liquide renforce son partenariat de long terme avec ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, Dunkerque et au Benelux

Implantée à Marseille (13 ; siège) et à Cenon (33 ; direction commerciale), Baobag (CA prév. 2016 : env. 40M€ - 50 salariés) est spécialisée dans la conception, l’importation et la distribution d’emballages industriels de grande capacité appelés big bags à destination de l’industrie et de la distribution spécialisée. Leader historique sur le marché français, la société exporte également ses produits dans plus d’une quinzaine de pays dans le monde.Baobag annonce une opération de MBO conduite par les fonds d’investissements gérés par iXO Private Equity et Bpifrance Investissement. Objectifs : assurer la transmission actionnariale de la société et engager une nouvelle phase de développement en France et à l’export sous la direction de Fabrice Saffré (ancien Directeur Général Adjoint) accompagné de 2 cadres de la société. A l’issue de la transaction, iXO Private Equity dispose du contrôle de Baobag au côté de Bpifrance Investissement et des 3 managers qui détiennent des participations minoritaires. Les fondateurs de la société sortent complètement du capital.Baobag entend conquérir de nouveaux marchés à l'export et développer des produits annexes afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients et proposer une offre complète autour du big bag.