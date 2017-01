SES-Imagotag a annoncé le succès de son premier placement privé obligataire d'un montant de 10 M€

Trigano (Paris, 75), premier constructeur français de camping-cars et de caravanes, est entré en négociation exclusive avec les actionnaires de la holding slovène Protej d.o.o pour racheter 99,08% de la société en vue d’acquérir le groupe Adria (1.500 personnes - CA 2016 : env. 350 M€). Ce dernier est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de camping-cars, de caravanes et de résidences mobiles.Cette acquisition devrait générer d’importantes synergies et s'inscrit dans la stratégie de développement par croissance externe de Trigano dans les domaines du véhicule de loisirs, des accessoires pour véhicules de loisirs et de la remorque.