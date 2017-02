Air Liquide renforce son partenariat de long terme avec ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, Dunkerque et au Benelux

Basée sur le Parc Bellegarde à Castelnau-le-Lez (34), la société TMI-Orion est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de mesure pour environnements industriels difficiles. Elle annonce son déménagement dans des locaux plus spacieux passant ainsi de 410 à 650m². Cette extension s’accompagne de l’augmentation de ses ressources humaines dont le recrutement récent de 3 ingénieurs et d’un apprenti ingénieur qui seront suivi rapidement d’autres embauches et d’investissements.TMI-Orion, qui ambitionne de devenir une référence internationale, nationale et régionale dans son secteur, va notamment renforcer son activité R&D et mener une diversification vers de nouveaux marchés (nucléaire, militaire, géosciences, spatial, environnement).L'entreprise, qui a enregistré une croissance de 30% en 2015, vise les 10M€ de CA d’ici 2020.