SVD France, basée à Eysines, passe sous pavillon irlandais. L'entreprise est cédée à Exertis, filiale du groupe DCC

Omnes Capital (Paris - 75), via son fonds Construction Energie Plus, conclut un partenariat stratégique avec le Groupe Carle (Toulouse - 31), société de promotion immobilière spécialisée dans l’immobilier de bureaux. Avec ce partenariat, le groupe Carle et Omnes Capital ont l’ambition de réaliser dans les 5 ans à venir 35.000m² de projets immobiliers tertiaires à haute performance environnementale, notamment à Toulouse et plus largement dans le Grand Sud-Ouest. Trois projets compatibles avec le cahier des charges du fonds ont d’ores et déjà été identifiés et sont actuellement à l’étude.