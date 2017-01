Riber a annoncé la commande d'un système MBE par Trumpf Photonics, Inc., aux États-Unis

Pierre Cesarini, PDG du groupe Avanquest (La Garenne-Colombes, 92), acteur global de l'Internet et du mobile, a annoncé que Semtech Corporation, fournisseur américain de semi-conducteurs, propriétaire de la technologie de communication bas débit, basse consommation et longue portée LoRa® RF technology pour l’Internet des Objets, investit dans myDevices, l’activité IoT développée par le groupe français. Cette dernière a notamment lancé Cayenne, première communauté mondiale de développeurs dans l’IoT.Cet accord se traduit par une entrée de Semtech dans le capital de myDevices avec une prise de participation minoritaire."Nous sommes persuadés que le marché de l’Internet des Objets va continuer à croître très rapidement et considérons que les fabricants de l’alliance LoRa bénéficieront grandement du savoir-faire de la solution logicielle Cayenne de myDevices, indique Marc Pegulu, vice-président et directeur général de l’activité Wireless & Capteurs de Semtech. La facilité d’utilisation, l’interopérabilité et les capacités de Cayenne pour développer des projets IoT font la différence par rapport aux autres solutions existantes."