A Orvault, Excelium agrandit et rénove son siège social

Basée aux Herbiers (85), Hygiène Expert a identifié un besoin du marché de l’hygiène industrielle et développé une solution numérique : une plate-forme permettant de construire rapidement et simplement des plans de nettoyage. Cet outil est destiné à tous les acteurs du métier : fabricants de produits nettoyant, distributeurs, entreprises de nettoyage et utilisateurs finaux. Le plan de nettoyage donne une liste exhaustive des produits utilisés ainsi que leur fiche technique, définit un planning de nettoyage pour chaque zone ainsi qu’un mode opératoire et permet le contrôle des opérations. Une solution ergonomique pour gagner en temps et en fiabilité. L'entreprise vient de solliciter Sodero Gestion via Pays de la Loire Développement pour structurer son équipe et financer son développement commercial. Pays de la Loire Développement est intervenu à hauteur de 130K€ en co-investissement avec IDEE, dans un plan de financement global de 260K€.