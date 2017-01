Le Landais P.Mendy acquiert le Basque Mintegui Logistique

SVD France, (siège social à Eysines - 33 et présente à Paris - 75, Aix-en-Provence - 13, Lyon - 69, Toulouse - 31 et Metz - 57) se présente comme l'unique acteur français simultanément spécialisé dans la conception et la distribution de systèmes de vidéosurveillance et d'audiovisuel. L’entreprise distribue 4 marques leaders du domaine (Sony, Samsung, Bosch et Panasonic) à une large clientèle d'installateurs et intégrateurs. Elle vient d'être cédée à Exertis (siège France à Roissy - 95 - CA de 3Mds€), enseigne du groupe irlandais DCC en Europe. Christophe Salaun converse ses fonctions managériales.