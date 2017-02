A Val-de-Moder, la Brasserie d'Uberach veut renforcer son outil de production et recruter

Le groupe d'informatique officinale Pharmagest Interactive (Villers-lès-Nancy, 54) annonce dans un communiqué l'acquisition de la start-up nancéienne Sailendra via une prise de participation majoritaire au capital à hauteur de 70%. Fondée en 2008, Sailendra est spécialisée dans la conception et le développement de solutions technologiques d'optimisation des achats, au travers de ses produits d'Intelligence Artificielle pour l'e-commerce, l'e-tourisme et les e-medias ainsi que pour les intranets et les plates-formes d'e-education. "Le groupe Pharmagest, précurseur en matière de Big Data Santé (3 agréments HDS, 1 Data Center propriétaire) va ainsi pouvoir enrichir son offre de logiciels métiers d'officine et répondre avec précision aux besoins des pharmaciens et d'un grand nombre d'acteurs professionnels de santé. Bien sûr, de nouvelles solutions innovantes et centrées sur le patient devraient également voir le jour à court terme", explique Thierry Chapusot, le président du conseil d'administration de Pharmagest Interactive.