A Val-de-Moder, la Brasserie d'Uberach veut renforcer son outil de production et recruter

Télécom Physique Strasbourg (Télécom PS ; Illkirch, 67), Ecole d’ingénieurs formant des ingénieurs R&D, et Digora(Strasbourg, 67), entreprise de services du numérique spécialiste de la gestion et de la valorisation des données, annoncent la mise en œuvre d’un partenariat dans le domaine de l’Internet des Objets (IoT). Les futurs ingénieurs de la filière "Réseaux et Télécommunications - Infrastructures Numériques et Objets Communicants" de Télécom PS pourront travailler sur plusieurs projets au sein de l’Ecole ou chez Digora et ceci dans le cadre de son projet Digora 4.0. Celui-ci vise à créer une plate-forme complète d’IoT, partant de la conception d’un objet, sa mise en œuvre en utilisant un réseau radio LPWA (Low Power Wide Area), le développement d’une application, la mise en œuvre d’un service d’exploitation et de sa maintenance. "Grâce à ce partenariat et à la culture de l’innovation des étudiants de Télécom PS, nous allons pouvoir proposer à nos clients une plate-forme d’expérimentation unique sur le marché, depuis les objets jusqu’au big data", indique Gilles Knoery, le directeur général de Digora.