Riber a annoncé la commande d'un système MBE par Trumpf Photonics, Inc., aux États-Unis

Bankin' (Paris, 75 - 30 collaborateurs) est une start-up qui développe une application mobile simplifiant et clarifiant la gestion d'argent. Elle offre une vue intelligente sur les comptes bancaires, les postes de dépenses (catégorisation automatique) et sur les budgets mensuels, et permet également de piloter son argent grâce à une prévision du solde de fin de mois et des alertes automatiques sur les risques de découvert.La société vient d'annoncer une levée de fonds de 8,4 M€ auprès d'Omnes Capital, de CommerzVentures, de Generation NewTech et de business angels. Ce financement va lui permettre d’accélérer sa R&D pour doper les fonctionnalités de son application. Bankin' va prochainement proposer les virements bancaires (actuellement en phase de test), entre ses comptes personnels ou vers des comptes tiers.