Air Liquide renforce son partenariat de long terme avec ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, Dunkerque et au Benelux

SGS CRS Aix-en-Provence (13 ; Consumer & Retail Services), installé auparavant sur 2 sites distincts, vient de regrouper la totalité de ses activités d’essais physiques et mécaniques sur les biens de consommation (jouet, univers de la maison, mobilier, appareils électriques…) au sein d’un seul et même site, toujours à Aix-en-Provence (13). Ce nouveau laboratoire de 3.000m², opérationnel depuis fin juillet 2016, compte 80 collaborateurs et dispose de nombreux agréments et accréditations par secteur."Nous venons également de déployer une nouvelle activité relative aux dispositifs électro-médicaux pour laquelle nous avons obtenu l’accréditation COFRAC fin 2016" annonce Hélène Martin-Largement, Directrice des laboratoires SGS CRS.Au-delà de la conformité des produits, SGS Aix-en-Provence est spécialisé sur la performance, la durabilité, les essais d’usage et le conseil. Pour cela, un service R&D propose de nouveaux protocoles ad hoc aux clients en fonction de leurs besoins et du stade de développement du produit.