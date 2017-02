Air Liquide renforce son partenariat de long terme avec ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, Dunkerque et au Benelux

Intrasense (60 salariés), spécialiste de l’imagerie médicale multimodalités basé à Montpellier (34) et à Paris (75), annonce la signature en décembre dernier lors du RSNA (le congrès de la radiologie le plus important des États-Unis) de deux contrats aux États-Unis et d’un contrat au Moyen-Orient :- Après plusieurs mois d’évaluation, la société a reçu une commande d’une valeur de 160K$ du H.Lee Moffitt Cancer & Research Institute. Ce centre anti-cancer renommé aux États-Unis a choisi la plateforme Myrian® ainsi que son module de planification et de suivi thérapeutiques des cancers du foie ;- Intrasense a également décroché un contrat de 220K$ pour équiper trois nouveaux sites supplémentaires d'un centre anti-cancer américain ;- Enfin, l'entreprise a reçu la confirmation par son partenaire Paxeramed, acteur majeur du PACS (Picture Archiving and Communication System) au Moyen-Orient, du choix de la plateforme Myrian® et de l’ensemble de ses modules par le prestigieux Saudi German Hospital à Dubaï.