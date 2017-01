Spineway signe un accord de distribution aux Etats-Unis

Bpifrance vient de céder l'intégralité de sa participation au capital du groupe Carso (Vénissieux, 69), acteur majeur des prestations d'analyse et de certification dans les domaines de l'environnement, du bâtiment, de la sécurité alimentaire et de l'analyse génétique. L'opération s'inscrit dans le cadre d'une levée de fonds lors de laquelle le fondateur-dirigeant Bruno Schnepp a accueilli de nouveaux investisseurs. Il souhaite en effet "construire la prochaine étape du développement de son groupe". Le dirigeant explique que Bpifrance l'a "accompagné pendant 6 ans dans [le] développement sur le plan financier mais aussi en matière de conseils industriels - spécifiquement en lean production - qui ont été très pertinents, notamment dans la conception de [la] plateforme d'analyses de 10.000m² à Vénissieux" (cf. First ECO du 05/10/2015).