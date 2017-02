Exoès, à Gradignan, et l'Américain Modine signent un accord de partenariat afin d’améliorer leurs produits respectifs, dédiés aux systèmes Rankine, en réalisant des tests communs

Bordeaux Métropole (33) franchit une nouvelle étape dans son Plan Climat avec la création du réseau de chaleur géothermique de la Plaine Rive Droite qui desservira les quartiers de Brazza, Niel, Benauge et Garonne-Eiffel. Cet investissement, d'un montant de 43M€ et qui devrait générer 38 emplois directs, s'étendra sur 25km et desservira 28.000 logements. Engie (siège Courbevoie - 92) annonce que ses filiales Engie Cofely et Storengy viennent de remporter le contrat de délégation de service public pour la concession d'une durée de 30 ans. Ainsi, après obtention de l’ensemble des autorisations administratives, la phase de travaux dédiée au réseau de chaleur commencera. Les forages du doublet géothermique, constitué d’un puits producteur et d’un puits de réinjection, débuteront début 2019 et dureront 4 mois. Ils seront réalisés par Storengy. Dessinée par le cabinet bordelais Moon Safari, la centrale de production de chaleur fera référence au patrimoine industriel local. Naturellement intégré dans le paysage, ce bâtiment emblématique sera construit à partir de matériaux durables. Il sera attenant à une "maison des énergies citoyennes" ouverte aux habitants et aux classes d'écoles de Bordeaux Métropole.