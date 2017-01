Hygiène Expert, aux Herbiers, lève 260K€ via Sodero Gestion et IDEE pour structurer son équipe et financer son développement commercial

Excelium est une entreprise de sécurité proposant des prestations d'installation, de télésurveillance, de vidéosurveillance et d'intervention sur alarme. Elle annonce le démarrage, en ce mois de janvier, du chantier de rénovation de son siège social, à Orvault (44). L'opération intègre des orientations de Développement Durable en misant sur la production d’énergie, l’optimisation des consommations d’eau et d’énergies, le recyclage des eaux pluviales et de certains matériaux avec pour finalité le bien-être des salariés. Ces perspectives participent à la démarche engagée depuis plusieurs années de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). En outre, la surface du site passera de 500 à 1.000m².