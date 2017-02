La société nordiste Aspic Technologies annonce une levée de fonds de 600K€

Start-up créée en 2016 au sein d'Euratechnologies et récompensée au SIMA Innovation Awards 2017, Sencrop (Lille, 59) a mis au point une station agro-météo connectée permettant à chaque agriculteur de mesurer, au sein de sa parcelle, des données telles que la température de l'air, l'hygrométrie, la pluviométrie ou encore la vitesse du vent. Afin d'accompagner sa croissance, Sencrop vient de lever 1,4M€ auprès de deux fonds d'investissement, Emertec et Breega, ainsi que de plusieurs business angels du numérique. Cette première levée de fonds doit permettre à Sencrop de confirmer son positionnement résolument novateur, au service du plus grand nombre d'agriculteurs. Un autre enjeu pour la start-up sera de financer sa R&D dédiée au développement des stations et ses services web ainsi qu'assurer le développement commercial. Cette levée servira aussi à renforcer l'équipe avec de nouveaux talents. Sencrop équipe déjà plusieurs centaines d'exploitations partout en France. Sa solution a été retenue par des agriculteurs français et de grands comptes de l'agro-industrie. La start-up ambitionne de devenir l'acteur de référence dans les outils permettant d'alimenter les OAD (Outils connectés d'Aide à la Décision), afin d'accompagner au quotidien les agriculteurs et leurs partenaires de l'agro-distribution.