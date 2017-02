Le groupe alsacien Velum acquiert la société Solycome, implantée en région lyonnaise

Fondée en 1999 par Eric Trossat, la Brasserie d'Uberach (Val-de-Moder, 67) est spécialisée dans la fabrication de bières de dégustation, bières de haute fermentation, non filtrées et non pasteurisées. En vue d'accélérer son développement et de répondre à une demande croissante en matière de bières artisanales et locales, elle annonce un plan d'investissement destiné à renforcer son outil de production. Ceci implique la création d'au moins 4 emplois supplémentaires, s'ajoutant aux 3 existants. Dans ce cadre, la Brasserie d'Uberach vient de se voir accorder un prêt participatif de 57,2K€.