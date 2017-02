Essilor et Luxottica vont se rapprocher pour créer un acteur intégré et mondial de l'optique

Akiem (Clichy, 92), leader européen de la location de locomotives, a annoncé le rachat du groupe allemand mgw Service, un acteur indépendant majeur sur le marché européen de la maintenance des locomotives électriques et diesels.Ce dernier est basé à Cassel et compte 70 salariés. Il est principalement présent en Allemagne, depuis son atelier à Krefeld, ainsi qu'en Suède, en Suisse, en Italie et en Pologne. Il dispose des compétences, des outillages et d'une logistique de pièces détachées relatifs à une large gamme de locomotives électriques et diesels et a réalisé en 2016 près de 20 M€ de chiffre d’affaires.Cette opération de croissance externe intervient alors qu’Akiem accélère son développement en Europe et investit massivement dans de nouvelles flottes de locomotives aptes à circuler depuis l’Allemagne vers l’Europe centrale, la mer du Nord, la Suède et l’Italie. mgw Service continuera d’opérer avec l’équipe managériale actuelle toujours sous la marque mgw Service. Les métiers complémentaires de loueur et de mainteneur vont ainsi permettre à Akiem et sa nouvelle filiale de développer l’étendue de leurs réseaux, la nature et la performance des services auprès des opérateurs européens.