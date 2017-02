La société nordiste Aspic Technologies annonce une levée de fonds de 600K€

La Direction de Lesieur, filiale du Groupe Avril, a dévoilé son projet de modernisation et de développement de ses activités industrielles et de recherche à Coudekerque (59) (cf. First ECO 06/12/2016). Le site, qui emploie 246 personnes, va ainsi bénéficier d'un investissement de 21,4M€ sur trois ans pour son unité de raffinage (2,4M€), son unité de conditionnement d'huiles alimentaires (17M€), ainsi que son centre de recherche, innovation et développement (2M€) entièrement dédié aux huiles de table et condiments. A travers cet investissement, Lesieur entend adapter son outil industriel pour lui permettre de répondre efficacement à l'évolution de la demande des clients et consommateurs, tout en assurant la compétitivité et la pérennité de l'activité. Le centre de recherche étendra quant à lui le périmètre de ses activités à l'ensemble des produits issus des huiles et protéines végétales de la filière oléoprotéagineuse.