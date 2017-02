La BPI souscrit 15M€ pour accompagner le développement du gestionnaire de fonds rouennais NCI sur l’Axe Paris-Seine-Normandie

Le groupe morbihannais Neovia (siège à Saint Nolff, 56 - CA d'1,6Md€ - 7.700 collaborateurs dans 28 pays - 72 sites de production) est l'un des acteurs majeurs du petfood qui développe, depuis 2014, une activité petfood en Asie (Vietnam et Philippines notamment). Le projet de prise de participation majoritaire dans Sanpo (environ 270 personnes - site de production à Tianjin), 5ème acteur du marché chinois du petfood, répond à cette volonté de croissance rapide sur le marché asiatique."L’entrée à venir de Neovia dans le capital de Sanpo donnera les moyens à notre société d’accélérer ses investissements en Chine avec une nouvelle usine de pointe de production d’aliments secs et humides d’une capacité de 60.000 tonnes. Cela nous permettra d’accompagner la croissance du marché et de bénéficier des expertises clés d’un acteur majeur du petfood et de la nutrition animale", souligne Jiang Chao, Directeur Général de Sanpo.