En 2017, Ostwind va installer 20 nouvelles éoliennes en France, dont 8 à Ottange, en Moselle, et se renforcer dans la production d'électricité

Basée à Ingersheim (68), la société Eurhode Business Services est spécialisée dans l'impression numérique, la communication et les prestations de traduction toutes langues. Fondée et dirigée par Rose Stuppfler, elle compte une clientèle très diversifiée. Ses compétences en communication multilingue intéressent, en particulier, les filiales des groupes internationaux implantées en Alsace. L'entreprise a engagé une politique de modernisation de son outil d'impression et projette de déménager dans de nouveaux locaux, plus vastes. Parallèlement, elle envisage de créer au moins 5 emplois supplémentaires jusqu'en 2019, s'ajoutant aux 7 CDI actuels. Pour réaliser ses projets, Eurhode Business Services bénéficie du soutien de SODIV, qui vient de lui accorder un prêt participatif de 50K€, dans le cadre de la convention de revitalisation mutualisée du Centre Alsace.