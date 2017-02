Le loueur français de locomotives Akiem rachète l'Allemand mgw Service, spécialisé dans la maintenance de locomotives

Essilor, n°1 mondial de l'optique ophtalmique (Charenton-le-Pont, 94 - 61.000 collaborateurs - 32 usines, 490 laboratoires - CA 2015 : 6,7 Mds€), et la holding luxembourgeoise Delfin, ont signé un accord en vue de créer, par le rapprochement d'Essilor et de la société italienne Luxottica, leader mondial dans la fabrication et la distribution de montures de lunettes, un acteur intégré au service de la santé visuelle. Ensemble, les deux entreprises représenteraient un nombre d'employés supérieur à 140.000 et des ventes dans plus de 150 pays. Sur la base des comptes 2015 des deux sociétés, le chiffre d'affaires net de la nouvelle entité serait supérieur à 15 Mds€ et son Ebitda net se situerait autour de 3,5 Mds€.