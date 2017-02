Akira Technologies devrait acheter un terrain de 2.135m² sur le site de Technocité à Bayonne afin d'y construire une usine de 1.600m²

Exoès, basé à Gradignan (33), développe les solutions EVE (Energy Via Exhaust) et Shape capables de récupérer la chaleur à l'échappement et d'exploiter la chaleur fatale. Celles-ci permettent des économies jusqu'à 5% de la consommation de carburant et des émissions de CO2. La société annonce la signature d’un contrat de coopération avec Modine (siège à Racine, Wisconsin - USA), leader dans la récupération de chaleur à partir de cycle Rankine. L'objectif est d’améliorer leurs produits respectifs, dédiés aux systèmes Rankine, en réalisant des tests communs. Le développement conjoint des échangeurs thermiques de Modine et de l’expandeur Exoès leur permettra d’atteindre le meilleur rapport efficience/coût.Selon les termes de cet accord, Modine testera certains de ses produits sur le tout nouveau banc dynamique d’Exoès. Chacune des sociétés pourra analyser l’impact du système sur ses composants."Cette coopération permettra à Exoès d’améliorer l’efficience et le coût de son expandeur en prenant mieux en compte l’impact du système sur son développement. Cela renforce aussi la position d’Exoès dans la récupération de chaleur à l’échappement appliquée aux voitures et poids-lourds. [...] Ce partenariat nous aidera à accélérer notre entrée sur le marché", indique Arnaud Desrentes, le pdg d’Exoès.