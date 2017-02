Le groupe gardéen ECA décroche un contrat de plus de 2M€ auprès d'Ifremer pour développer un nouveau véhicule sous-marin autonome

Netia (Claret, 34), éditeur français de solutions logicielles pour la gestion des contenus audiovisuels, annonce que son actionnaire Globecast (Groupe Orange), a vendu la totalité de ses actions à deux entrepreneurs français du secteur des médias, Anthony Savelli et Vincent Benveniste. L’acquisition s’est faite au travers de la SAS Radio Act, société de conseil et de services leur appartenant."Avoir des actionnaires privés engagés à nos côtés, sensible à notre ADN et à nos racines Montpelliéraines, tout en étant en prise directe avec notre cœur de métier, nous donnera l'autonomie pour simplifier et optimiser notre développement, indique Thierry Gandilhon, président de Netia. Nos équipes ont déjà échangé avec plusieurs clients et nous sommes convaincus que ces derniers bénéficieront de ce nouveau départ, en particulier sur la vision de l’expérience utilisateur et la vitalité de leurs infrastructures ".