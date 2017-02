ScentAir France, basé à Toulouse, qui vise 30% de croissance en 2017, devrait multiplier les contrats et recruter

Les groupes coopératifs Maïsadour (Haut-Mauco - 40) et Terres du Sud (Clairac - 47) viennent d'annoncer la décision de leurs conseils d’administration de mettre en œuvre le projet de constitution d’une Union de leurs coopératives au cours de l’année 2017. Avec 14.000 adhérents, 7.500 salariés et un CA de 2Mds€, ce futur pôle coopératif agricole et agroalimentaire référent dans le grand Sud-Ouest aura pour objectifs la création de valeur, l’innovation et le développement des territoires. "Notre Union est ouverte car nous espérons que d'autres acteurs de la coopération agricole seront séduits par la pertinence de ce nouveau modèle et nous rejoindront", indiquent Michel Prugue, président de Maïsadour, et Patrick Grizou, président de Terres du Sud. Pour atteindre leur objectif, les deux groupes prévoient de faire converger progressivement leurs filières agricoles et agroalimentaires tout en gardant des centres de décisions ancrés localement.