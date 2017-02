Le groupe gardéen ECA décroche un contrat de plus de 2M€ auprès d'Ifremer pour développer un nouveau véhicule sous-marin autonome

Le producteur indépendant d'énergies renouvelables Quadran (siège à Villeneuve-les-Béziers, 34) vient d’acquérir la société SMALT Energie. Créée en 2008 à Montpellier (34), cette TPE s’est fait connaître localement grâce à son savoir-faire en matière d’audit et de tiers financement de la performance énergétique. Dorénavant, le groupe Quadran propose une offre de services élargie à ses clients, les collectivités territoriales et les acteurs industriels :- La production d’électricité d’origine renouvelable (en réseau et en autoconsommation, activité historique de la société biterroise) ;- La fourniture d’électricité (via sa filiale Energies Libres constituée au terme du rachat d’Enel France en décembre 2016 - cf. First ECO du 05/12/16) ;- L’économie d’énergie avec une offre de tiers financement construite sur-mesure.