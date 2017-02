ScentAir France, basé à Toulouse, qui vise 30% de croissance en 2017, devrait multiplier les contrats et recruter

Spie Sud-Ouest (Toulouse - 31) vient de démarrer la deuxième phase des travaux de rénovation énergétique des Thermes de Luchon (31). Signé en septembre 2015, ce contrat, confié par la Ville de Luchon, permettra notamment d’optimiser l’ensemble des installations de chauffage et de climatisation de la plus importante station thermale pyrénéenne. Le centre thermal de Luchon s'étend sur 25.000m², au sein duquel Spie Sud-Ouest a procédé au remplacement de deux chaufferies au gaz de novembre 2015 à mars 2016. Outre les chaufferies, le contrat prévoit le remplacement de 25 centrales d’air avec des dispositifs double flux assurant la ventilation et le chauffage des locaux. Pour optimiser leur fonctionnement, chacune de ces centrales sera équipée d’un échangeur à plaques permettant de récupérer les calories de l’air extrait et de les réinjecter à l’intérieur des salles concernées. 23 d'entre elles seront installées d’ici mars 2017.