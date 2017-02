ScentAir France, basé à Toulouse, qui vise 30% de croissance en 2017, devrait multiplier les contrats et recruter

Exelus (Latresne - 33 - 6 personnes) développe Nomadeec®, qui apporte une solution globale au problème de l’urgence extrahospitalière et se destine à tous professionnels de santé évoluant dans un contexte d’urgence. La société annonce avoir bouclé une première levée de fonds d'1M€, auprès d’un fonds d'investissement privé parisien, de Bpifrance, la Caisse d’Epargne et la Région Nouvelle Aquitaine, avec l’appui d’ADI Nouvelle-Aquitaine. Ces fonds seront dédiés à l'accélération du développement commercial en France, au développement de l'export, ainsi qu'au renforcement de la R&D. Exelus entend ainsi doubler ses effectifs d'ici fin 2017 avec le recrutement d'un International Business Developer et d'une commerciale France, ainsi que de jeunes talents en développement logiciel. La société vise un CA d'1M€ pour la fin de l'année.