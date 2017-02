ScentAir France, basé à Toulouse, qui vise 30% de croissance en 2017, devrait multiplier les contrats et recruter

Amatsigroup (Fontenilles - 31 - 300 collaborateurs - CA 2016 : 44M€) se présente comme le leader dans la prestation de services pour le développement de produits pharmaceutiques en santé animale et humaine. L'entreprise annonce l’acquisition de la société française Disposable Lab (Martillac - 33), spécialisée dans la fabrication de lots cliniques sous forme injectable. Grâce à cette opération, Amatsigroup consolide son leadership dans les services dédiés au développement de produits (bio) pharmaceutiques et entend : - étendre son offre de fabrication en conditionnement aseptique sous environnement respectant les Bonnes Pratiques de Fabrication, - augmenter ses capacités globales de production de lots cliniques sous forme stérile en complément du récent investissement dans une ligne de production additionnelle implantée fin 2016 sur son site d’Idron (64), - faire évoluer son offre avec l’intégration de procédés innovants comme l’usage unique pour le développement et la fabrication de médicaments biologiques. Cette technologie permet la production de très petites séries (dosages de l’ordre du microlitre),- développer ses parts de marché dans les services de développement en phase clinique et soutenir sa stratégie de contribution au développement des futures thérapies médicales.Amatsigroup vise les 50M€ de CA en 2017.