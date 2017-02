ScentAir France, basé à Toulouse, qui vise 30% de croissance en 2017, devrait multiplier les contrats et recruter

Alpha MOS (Toulouse - 31), est spécialiste de la numérisation de l’odorat, du goût et de la vue, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. BoydSense, Inc., sa filiale basée à San Francisco, travaille sur le développement de systèmes non invasifs de surveillance de paramètres médicaux. Ces systèmes sont basés sur l’analyse des molécules présentes dans l’haleine sous forme de composés organiques volatils ou COV, les biomarqueurs. Les applications mises au point par Alpha MOS sur ses marchés traditionnels ont servi de base de travail à BoydSense. Aujourd'hui, afin de vérifier ces recherches, BoydSense a décidé de lancer des tests, dans un pays européen, en coopération avec un institut de recherche et un hôpital spécialisés dans ce type de mesures."Le lancement de ces tests, notamment la vérification de la corrélation entre les résultats de l’analyse d’haleine et les résultats de l’analyse de référence, valide nos progrès technologiques et l’approche systématique du contrôle de nos développements. Nous espérons disposer des premiers résultats de ces tests dès le quatrième trimestre de cette année", indique Bruno Thuillier, le directeur général de de BoydSense.