Le groupe bordelais Fayat annonce le rachat de Dynapac, la branche matériels routiers d'Atlas Copco

ScentAir, leader mondial des ambiances olfactives, possède une filiale France à Toulouse (31), qui affiche une nette progression de son CA en 2016 et a intégré l’activité des distributeurs européens, jusqu’alors gérée par le siège aux Etats-Unis. Dans un communiqué, l'entreprise indique que de nombreuses négociations sont en cours depuis 2016 et devraient se concrétiser en 2017 dans les secteurs du fitness, de la pharmacie, de la grande distribution, de l’hôtellerie internationale et du retail.Par ailleurs, en 2017, ScentAir projette d’étoffer sa force commerciale en recrutant de nouveaux commerciaux terrain. La société vise une progression minimum de 30 % de son CA, et cible particulièrement trois secteurs : le secteur automobile qui est très demandeur suite à la transformation des concessions, le domaine médical/paramédical et le secteur du retail. Enfin, côté marketing, ScentAir va investir dans de nouveaux parfums, lancer un catalogue "relooké", poursuivre et amplifier sa stratégie de renforcement de notoriété en travaillant sur plusieurs canaux de communication.