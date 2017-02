ScentAir France, basé à Toulouse, qui vise 30% de croissance en 2017, devrait multiplier les contrats et recruter

Filiale du Centre national d’études spatiales (CNES), Novespace, basée à Mérignac (33), exploite l’Airbus A310 ZERO-G dont elle est propriétaire, au profit de clients du monde entier, pour des activités d’essais et de recherche, principalement en vols paraboliques. L'entreprise vient de signer un accord exclusif de commercialisation des vols avec le Technology and Engineering Center for Space Utilization (CSU), branche spatiale de l’Académie des Sciences Chinoises (CAS). Ce dernier conçoit les expériences scientifiques à bord des vols spatiaux chinois, et les opère depuis son centre de contrôle de Beijing.Les vols seront principalement organisés à partir de la base de Novespace à l’aéroport de Bordeaux Mérignac, mais il est aussi prévu que l’Airbus A310 ZERO-G fasse le déplacement en Chine. Les revenus tirés de ces vols permettront à Novespace de baisser les coûts de vol des expériences scientifiques régulièrement menées à bord de l’avion par les équipes françaises et européennes.