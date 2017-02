Implantée à Ingersheim, Eurhode Business Services veut moderniser son outil d'impression et transférer son activité dans un bâtiment plus grand

La société Ostwind (siège à Schiltigheim, 67) figure parmi les premiers développeurs indépendants de projets éoliens français. En plus de 15 ans d'activité, elle a développé, construit et raccordé 120 éoliennes d'une puissance totale de 255MW, représentant une capacité d'approvisionnement de 250.000 personnes. Cette année, Ostwind travaillera à la construction de 20 éoliennes en poursuivant les chantiers des projets éoliens de Beaumetz-lès-Aire (62 ; 2 éoliennes) et du Val d'Ay (07 ; 5 éoliennes) et en débutant ceux des parcs du Val de Nièvre (80 ; 5 éoliennes) et d'Ottange (57 ; 8 éoliennes). Au total, près de 140MW d'autorisations sont en cours de dépôt. Au-delà, Ostwind va s'engager plus significativement dans la production d'électricité en conservant la propriété des parcs éoliens construits.