Euclyde va investir 6M€ à Lyon pour un nouveau datacenter

Acteur reconnu en Europe dans la conception et la fabrication de solutions d’étanchéité (essentiellement joints en élastomère), Elastotech (principal site de production à Bellegarde-sur-Valserine, 01 ; CA 19M€ ; une cinquantaine de collaborateurs) vient d'ouvrir son capital à Initiative & Finance. Fort de plus de 40.000 moules, près de 300.000 références et plusieurs centaines de formules et profils propriétaires homologués, le groupe ambitionne de consolider sa position sur certains marchés de niche. Des projets de croissances externes sont d’ores et déjà à l’étude.