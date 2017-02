Elastotech, qui accueille Initiative & Finance à son capital, entend notamment réaliser des opérations de croissance externe

Développeur et exploitant de datacenters neutres de haute disponibilité en France et à l’international, Euclyde (Sophia Antipolis, 06) présente son nouveau projet de Datacenter, à Lyon (69), qui va profondément faire évoluer l’offre d’hébergement proposée sur la région.Initié suite au rachat de deux immeubles adjacents, ce projet de 6M€ permettra à l'entreprise de s’appuyer sur un ilot privé de plus de 3.000m² qui intégrera les technologies les plus en pointe dans le monde de l’hébergement. Bien avancés, les travaux techniques et de design architectural de l’ensemble du site seront intégralement finalisés sur le 2e trimestre 2017.